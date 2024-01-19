Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar S.Ş. ve T.D. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirtti.

Savcı ayrıca sanıkların FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının ve haklarında teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğunu, S.Ş'nin ayrıca örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini anlatarak, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.Ş, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütsel bir konumu bulunmadığını savunan S.Ş, "Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar S.Ş. ve T.D'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

