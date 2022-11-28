Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl üçer ay hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar G.İ. ve A.B. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu, ayrıca sanık G.İ'nin ByLock kullanıcısı olduğunu belirterek, iki kişinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık G.İ, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanık A.B. de örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdığı G.İ. ve A.B'nin mevcut hallerinin devamına karar verdi.

