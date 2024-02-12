YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da FETÖ sanığı eski albay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da FETÖ sanığı eski albay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

AA AA
12.02.2024 10:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski albay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2016'de resen emekli edilen tutuksuz kıdemli albay E.B. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer alıp kod adı kullandığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, E.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık E.B, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer almadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindiAlanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindi
Bingöl’de aranan 3 şahıs yakalandıBingöl’de aranan 3 şahıs yakalandı
Kastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildiKastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildi
Anahtar Kelimeler:
fetö Albay hapis cezası karar

Adana Namaz Vakitleri 13 Şubat Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:24
Öğle
12:58
İkindi
15:55
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Salı

Ayten eczanesi
Karatas
Taşpinar eczanesi
Pozanti
Enes tekcan eczanesi
Seyhan
Deva eczanesi
Saimbeyli
Kocatepe eczanesi
Saricam
Sihhat eczanesi
Seyhan
Güven eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.