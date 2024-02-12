Adana'da FETÖ sanığı eski albay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2016'de resen emekli edilen tutuksuz kıdemli albay E.B. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer alıp kod adı kullandığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, E.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık E.B, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer almadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

