Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık B.Y. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbetlere katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanları ile teşhisler bulunduğunu belirterek, B.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık B.Y, savunmasında, FETÖ ile bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Örgütsel bir konumu bulunmadığını savunan B.Y, "ByLock programını kullanmadım. Suçsuzum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.



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