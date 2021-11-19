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Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 7,5 yıl hapis cezası

19.11.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 7,5 yıl hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya meslekten ihraç edilen hakim tutuksuz sanık E.K. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın öğrencilik yıllarından itibaren FETÖ ile irtibatlı olduğunu, örgüte ait "hakim-savcı sınav çalışma evleri"nde kaldığının belirlendiğini, hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, E.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.K. savunmasında, FETÖ ile bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.

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