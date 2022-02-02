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Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

02.02.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Y.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında 20 yıl "tayine tabi personel" statüsünde çalıştığını, örgütün kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı'nın organize ettiği sohbetlere katıldığını belirtti.

Savcı, sanığın FETÖ elebaşının çağrısından sonra örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırdığını da belirterek, Y.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Y.A, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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