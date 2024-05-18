Üstsüz hizmetçi olarak kazancını açıkladı! Sosyal medyayı şoke etti... Sadece 2 saatte kazandığı para dudak uçuklattı

TikTok'ta 'Sincerest_Sammi' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Sammi isimli bir kadın ilginç mesleği sayesinde kullanıcıların ilgi odağı oldu. Kendisini üstsüz hizmetçi olarak tanımlayan genç kadın 2 milyondan fazla beğeni alan gönderisinde "Ben üstsüz bir hizmetçiyim, bu yüzden evlerini iki saat boyunca üstsüz temizliyorum" dedi.

KORUMASIYLA BİRLİKTE GEZİYOR

Üstsüz ev temizliğinin yanında bikinisiyle araba yıkama ve hatta üstsüz bahçe işleri de dahil olmak üzere birkaç saatlik vardiyalardan bir günde 7.350 dolar (yaklaşık 236 bin 707 TL) kazandığını açıklayan Sammi, kazancının 2.205 dolarının (yaklaşık 71 bin 12 TL) korumasına gittiğini söyledi.

Bir yorumcu, "Onun ilk vardiyası benim 2 haftada kazandığımdan daha fazla... Sanırım mesleğimi değiştirmem gerekiyor" dedi. Bir diğeri, her bir ödemenin ne kadar çok olduğunu görünce "İnsanların gerçekten bu kadar para ödeyebileceğine inanamıyorum!" yorumunu ekledi.







