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    4. Bir akvaryuma kilolarca çilek doldurdu! 12 saat boyunca ara vermeden yedi... Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi

    Bir akvaryuma kilolarca çilek doldurdu! 12 saat boyunca ara vermeden yedi... Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.05.2024 15:39
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    Bir sosyal medya kullanıcısı bir akvaryumu kilolarca çilekle doldurarak 12 saat boyunca ara vermeden yediği anları hızlandırılmış olarak sosyal medyadan paylaştı. O anlara sosyal medya kullanıcılarının tepkisi gecikmedi. Kullanıcıların büyük bir bölümü görüntülerin gerçek olamayacağını iddia etti.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde bir sosyal medya kullanıcısı önce bir akvaryumu kilolarca çilekle doldurdu.

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    Ardından ise akvaryumun başına geçerek tek tek çilekleri yemeye başladı. Genç adamın akvaryumun tamamındaki çilekleri yemesi tam 12 saat sürdü. O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek olamaz. Resmen kurgu" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Buna kimse inanmaz" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
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