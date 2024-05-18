Nişanlısı düğün gününün sabahında vefat etti! Arkasından çok büyük bir sır açığa çıktı... "Onun gizli hayatını keşfettim"

2020 yılının Ağustos ayında düğün gününün sabahında nişanlısının vefat etmesi üzerine büyük bir acı yaşayan Palmieri, TikTok'tan yaptığı paylaşımla bir anda gündem oldu. Palmieri vefat eden nişanlısının doğum gününde kendisini ölümünden bir yıldan fazla bir süre önce kendisini Batı Yakası'nda bir kadınla aldattığını öğrendi.

İhaneti öğrendikten sonra duygusal anlamda zor günler geçirdiğini ifade eden Palmieri, "Öfkeden patlamak istedim. Duygusal olarak kapana kısılmışım ve hiçbir yere kaçamayacakmışım gibi hissettim. Çok fazla hayal kırıklığı yaşadım ve bunu koyacak hiçbir yerim yok. O gitti. Birinin bana bunun doğru olmadığını söylemesini çaresizce bekliyordum" dedi.

TESADÜFEN ÖĞRENDİ

Palmieri, Instagram'da ölen nişanlısına ithaf edilmiş tuhaf bir gönderiyle karşılaştığında ilk olarak duruma anlam veremediğini ve aynı doğum gününe sahip başka bir Eric'ten bahsedildiğini düşündüğünü söyledi. Ancak mesajı yazan kadınla iletişime geçtiğinde ihaneti öğrendi.

Evlilik teklifinden 7 ay önce vefat eden nişanlısının başka bir kadınla ilişkiye başladığını öğrendiğini dile getiren Palmieri, "Bana mesajlaşmalarının ekran görüntülerini gönderdi. Paylaştıkları son mesajlar iğrenç, cinsel mesajlardı. Eric onları düğünümüzden yedi gün önce ona gönderdi" dedi.