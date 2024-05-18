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    4. Hamas güçlerince kaçırılıp yarı çıplak soyulmuştu! Dünyanın konuştuğu Shani Louk'un cansız bedenine ulaşıldı... İsrail ordusu Gazze'de üç rehinenin cansız bedenine ulaştı

    Hamas güçlerince kaçırılıp yarı çıplak soyulmuştu! Dünyanın konuştuğu Shani Louk'un cansız bedenine ulaşıldı... İsrail ordusu Gazze'de üç rehinenin cansız bedenine ulaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.05.2024 10:15
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    İsrail'deki bir müzik festivali için Almanya'dan gelen Shani Louk, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısında yarı çıplak vaziyette kaçırılmıştı. Kamyonete bindirilirken çekilen görüntüleri dünya basınında geniş yankı uyandıran Louk'un cansız bedenine ulaşıldı. İsrail ordusu, Alman asıllı İsrailli Shani Louk, 28 yaşındaki Amit Buskila ve 56 yaşındaki Itzhak Gelerenter'in cansız bedenlerine ulaştığını açıkladı.

    7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın Nova Müzik Festivali'ne düzenlediği saldırıda yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybederken 250 kişi de rehin alınmıştı.

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    Rehinelerin yaklaşık yarısı, çoğu esir takası yoluyla olmak üzere, serbest bırakılmıştı. Rehin alınanların arasında bulunan 22 yaşındaki Alman asıllı İsrailli Shani Louk'un yarı çıplak bir halde kamyonete bindirildiği anlar dünyada infiale neden olmuştu. Aylar sonra genç kadının cansız bedenine ulaşıldı.

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    İsrail ordusu, dün gece yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde askerlerin bulduğu cansız bedenlerin 22 yaşındaki Alman asıllı İsrailli Shani Louk, 28 yaşındaki Amit Buskila ve 56 yaşındaki Itzhak Gelerenter olduğunu açıkladı.

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    İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari, "Shani Louk, Amit Buskila ve İzak Gelernter'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Onlar Hamas tarafından 7 Ekim'deki Nova müzik festivalinden kaçarken öldürüldü ve bedenleri Gazze'ye getirildi" dedi.

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    Shani Louk'un babası Nissim, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, IDF'nin cesedini bulduğuna dair yaptığı açıklamayı almanın zor olduğunu, bunun kendisinin de beklediği bir haber olduğunu söyledi. Baba Louk İsrail medyasına, kızının cesedinin "derin ve çok soğuk bir tünelde" tutulduğu için çok iyi korunduğunu söyledi.

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