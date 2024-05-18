Sosyal medya fenomeni açtığı canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü! Cinayet anları saniye saniye kameraya böyle yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Complexo do Alem bölgesindeki evinin önünde müzik dinleyerek tütün mamülleri tükettiği sırada TikTok'ta canlı yayın açan fenomen isim Nesaku vurularak öldürüldü. Canlı yayın sırasında kamera şiddetli bir şekilde sallanırken bir dizi yüksek ses duyuldu.

Yerel basın daha sonra genç adamın başından da dahil olmak üzere dört kez vurulduğunu ortaya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından fenomen isim hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleler yetersiz kaldı.

Asıl adı Romim olan Nesaku'nun tetikçiler tarafından öldürüldüğüne inanılıyor. Cinayetle ilgili resmi bir gerekçe açıklanmadı ancak yerel medya, olayın uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçla ilgili olabileceğini söylüyor.







