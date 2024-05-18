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    4. Sosyal medya fenomeni açtığı canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü! Cinayet anları saniye saniye kameraya böyle yansıdı

    Sosyal medya fenomeni açtığı canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü! Cinayet anları saniye saniye kameraya böyle yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.05.2024 11:48
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    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan 100 bin takipçili TikToker Nesaku canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü. Canlı yayında müzik dinleyerek kendisini cep telefonuna kaydeden Nesaku şüpheli tetikçiler tarafından vuruldu. O anlar anbean kameraya yansıdı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Complexo do Alem bölgesindeki evinin önünde müzik dinleyerek tütün mamülleri tükettiği sırada TikTok'ta canlı yayın açan fenomen isim Nesaku vurularak öldürüldü. Canlı yayın sırasında kamera şiddetli bir şekilde sallanırken bir dizi yüksek ses duyuldu.

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    Yerel basın daha sonra genç adamın başından da dahil olmak üzere dört kez vurulduğunu ortaya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından fenomen isim hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleler yetersiz kaldı.

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    Asıl adı Romim olan Nesaku'nun tetikçiler tarafından öldürüldüğüne inanılıyor. Cinayetle ilgili resmi bir gerekçe açıklanmadı ancak yerel medya, olayın uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçla ilgili olabileceğini söylüyor.

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