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    4. Metronun ortasında direğe tutunarak dans etmeye başladılar! Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler... Diğer yolcular şaşkınlıkla izledi

    Metronun ortasında direğe tutunarak dans etmeye başladılar! Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler... Diğer yolcular şaşkınlıkla izledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.05.2024 08:03
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    Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir metroda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde iki kadın hareket eden metroda bir anda yerlerinden kalkarak dans etmeye başladı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir metroda iki kadın yolcu oturdukları yerden kalkarak bir anda dans etmeye başladı. Suhaag filmindeki 'Main Toh Beghar Hoon' şarkısında dans eden kadınlar diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmedi. O anlar sosyal medyada viral olurken tepkilerin odağına da yerleşti.

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    Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, "Delhi metrosunun ciddi bir kontrole ihtiyacı var, eğer bu doğruysa sosyal medya üreticileri yeni bir eğlence alanı bulmuş demektir" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Delhi metrosunu neden seviyorum. Sabahın erken saatlerinde direk dansını seviyorum" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan metro direk dansı
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