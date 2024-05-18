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    4. İstanbul'un çeşitli semtlerine Atatürk portreleri bırakılarak insanların tepkileri ölçüldü! Kameralara yansıyan görüntüler viral oldu

    İstanbul'un çeşitli semtlerine Atatürk portreleri bırakılarak insanların tepkileri ölçüldü! Kameralara yansıyan görüntüler viral oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.05.2024 14:59
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir sosyal deneye ait görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde İstanbul'un çeşitli semtlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleri bırakıldı. Gizli çekimlerde insanların yere düşen portreyi gördüklerinde verdikleri tepkiler yer aldı. Vatandaşların Atatürk portresine olan hassasiyetleri alkış topladı.

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresiyle yapılan bir sosyal deney sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un çeşitli semtlerine Atatürk portreleri bırakarak insanların tepkilerini kayda alan bir sayfa gizli çekimle elde ettiği görüntüleri paylaşınca viral oldu.

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    "Atatürk portresini şehrin farklı lokasyonlarına bıraktık. İnsanların tepkisini gözlemledik" notunun eklendiği sosyal deneyde vatandaşların Atatürk portresini gördüklerinde verdikleri tepkileri yer aldı.

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    Vatandaşların büyük bir bölümünün yere düşen Atatürk portresini gördükleri anda yerden kaldırmak için hamle yaptıkları görüldü. O anlar sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Duygulandıran bir sosyal deney olmuş." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcı ise,"İnsanın gözleri doluyor,çok büyük bir saygı" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Mustafa Kemal Atatürk sosyal deney
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