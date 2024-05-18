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    4. 96 yaşındaki kadının emekli maaşını 15 yıl boyunca komşusu çaldı! "Kendi evimde yıllarca esir tutuldum"

    96 yaşındaki kadının emekli maaşını 15 yıl boyunca komşusu çaldı! "Kendi evimde yıllarca esir tutuldum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.05.2024 14:21
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    2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan 96 yaşındaki Olga Bogdanova yıllardır yatağa bağımlı halde yaşıyordu. Yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldıktan sonra 15 yıl boyunca emekli maaşının komşusu Galina Barashneva tarafından çalındığı ortaya çıktı. Komşu komşusu Galina Barashneva gözaltına alınırken 96 yaşındaki kadın bakımevine gönderildi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'da yaşayan 96 yaşındaki Olga Bogdanova isimli kadın 15 yıl boyunca emekli maaşının komşusu tarafından çalındığını söyleyerek manşetlerdeki yerini aldı. Şok edici olay, yaşlı kadının kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmasıyla gün yüzüne çıktı.

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    Olga Bogdanova, komşusu Galina Barashneva'nın 21 bin 700 sterlin (yaklaşık 888 bin TL) parasını çaldığını iddia etti.Ulusal bir TV programı onun durumunu haberleştirince polis ve savcılar devreye girerek olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Barashneva polis tarafından gözaltına alındı.

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    Rusların 2. Dünya Savaşı dediği 'Büyük Vatanseverlik Savaşı' gazisi Olga, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bir yıldır yıkanmıyorum.Saçlarım uzundu ama komşum alıp kesti. Su olmadığını söyledi. Kendi evimde yıllarca esir tutuldum" ifadelerini kullandı.

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    Ayrıca 96 yaşındaki kadının ısıtma olmadığı için kışın ısınmak için paltoların ve battaniyelerin altına sığınmak zorunda kaldığı evinin pencerelerinde cam yerine plastik torbaların olduğu belirtildi. Nemli bir odada kırık bir yatağa bağımlı halde yaşayan 96 yaşındaki kadın sağlık ekipleri tarafından sedyeyle hastaneye götürüldü.

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    emekli maaşı Rusya
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