YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da FETÖ'nün sözde "eyalet muhasebecisi"ne 9 yıl hapis cezası

Adana'da FETÖ'nün sözde "eyalet muhasebecisi"ne 9 yıl hapis cezası

15.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ'nün sözde "eyalet muhasebecisi"ne 9 yıl hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "eyalet muhasebecisi" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt içinde "sohbet hocası" ve en son "eyalet muhasebecisi" pozisyonunda görevler üstlendiğini, ByLock kullandığını ve kod adının "Cengiz" olduğunu, FETÖ üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibatının tespit edildiğini belirterek, Y.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan sanık Y.Ç, FETÖ'nün "eyalet muhasebeciliği"ni yapmadığını öne sürdü.

Kimseden "himmet" adı altında para toplamadığını savunan Y.Ç, "Örgütsel bir görevim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kirişci, Adana'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (1)Bakan Kirişci, Adana'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (1)
Zonguldak'ta gelin ve damada tiyatrocu arkadaşlarından "gösteri" şakasıZonguldak'ta gelin ve damada tiyatrocu arkadaşlarından "gösteri" şakası
İstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylemİstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylem
Anahtar Kelimeler:
fetö Adana mahkeme hapis cezası

Adana Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:39
İkindi
16:10
Akşam
18:55
Yatsı
20:10

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Perşembe

Serhad Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Yurt Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Toprak Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.