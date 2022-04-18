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Adana'da FETÖ'nün sözde "serrehberi"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası

18.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ'nün sözde "serrehberi"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "serrehberi" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık F.M.K. ile avukatı katıldı.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın HTS kayıtlarının incelemesinde FETÖ'nün "bölge imamları" ile irtibatlı olduğunun, örgüte ait evlerde kaldığının, sohbet toplantıları düzenlediğinin, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılanlarla görüşme kaydının bulunduğunun ve FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında 12 yıl "tayine tabi personel" statüsünde çalıştığının anlaşıldığını belirtti.

F.M.K'nin örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve FETÖ içinde "serrehber" olarak faaliyet gösterdiğini bildiren savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık F.M.K, savunmasında suçlamaları reddederek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. FETÖ üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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fetö Adana

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