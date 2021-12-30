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Adana'da garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

30.12.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'nde 28 Aralık'ta Erdal Çelik'i (23) garson olarak çalıştığı restoranda tabancayla başından ve sırtından vurarak ağır yaraladıktan sonra diğer çalışanlar tarafından yakalanıp polise teslim edilen Enes Y'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı Çelik'in tedavisinin Seyhan Devlet Hastanesi'nde sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki restoranda çalışan Erdal Çelik, 28 Aralık'ta iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Çelik, hastaneye kaldırılmış, şüpheli Enes Y. de gözaltına alınmıştı.

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