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Adana'da güvenlik kamerasından kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA AA
29.01.2024 14:41 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinin klimasını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

Cemalpaşa Mahallesi'nde 12 Ocak'ta gece saatlerinde bir iş yerine ait klima sökülerek çalındı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlığı benzer olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Selim T'nin (41) gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlı Selim T, ikametine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyete götürülen zanlı, ifadesinde, klimayı tanımadığı birine 400 liraya sattığını öne sürdü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının klimayı yerinden sökmesi ve omzunda taşıyarak sokakta ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana klima güvenlik kamerası hırsızlık

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