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Adana'da hafif ticari aracın çarptığı iki kız kardeş yaşamını yitirdi

07.09.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hafif ticari aracın çarptığı iki kız kardeş yaşamını yitirdi

Adana'da karşıdan karşıya geçerken hafif ticari aracın çarptığı Suriye uyruklu iki kız kardeş yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Batuhan S'nin kullandığı 01 NT 500 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mona Allaf (22) ve kardeşi Sidra Allaf'a (19) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen kardeşler olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen iki kardeşin yakınları gözyaşı döktü.

Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.

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