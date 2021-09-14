Adana'da hastane otoparkından 3 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da hastane otoparkından son bir ay içinde 3 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Seyhan Devlet Hastanesi'nin açık otoparkında son bir ayda üç motosiklet çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekip, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için hastanenin otoparkında önlem aldı.

Burada park halindeki bir motosikleti çalma girişiminde bulunduğu ve kilitli olduğu için vazgeçtiği iddia edilen zanlı bölgeden uzaklaştığı sırada kendisini takip eden polislerce yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı Orhan Enül'ün (51), hakkındaki suçlamaları reddederek, Kovid-19 aşısı olmak için hastanede bulunduğunu savunup kendisini gözaltına alan polislere, "Sizin yüzünüzden aşı sıramı kaçırdım." dediği öğrenildi.

Yapılan incelemelerde ise şüphelinin aşı randevusunun bulunmadığı tespit edildi.

"Kapkaç", "hırsızlık" ve "parada sahtecilik" gibi yaklaşık 40 suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin Acil Servis girişine yanaşan bir ambulansın kameranın görüş açısını kapatmasının ardından harekete geçip park halindeki motosikleti alarak uzaklaşması yer alıyor.

