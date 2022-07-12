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Adana'da hastanede sağlık çalışanlarına tehdit iddiasına tutuklama

12.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hastanede sağlık çalışanlarına tehdit iddiasına tutuklama

Adana Çukurova Devlet Hastanesine iki gün önce yaralı yakını getirildiği sırada sağlık çalışanlarını tehdit edip hastaneye zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Temmuz'da saat 21.00 civarında Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine trafik kazasında yaralanan bir kişinin getirilmesi, yapılan gerekli müdahalelere rağmen hasta yakınlarının taşkınlık çıkarması, hastaneye zarar verilmesi ve görevlilerin tehdit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir zanlının kimliği belirlendi.

Polis ekipleri, sağlık çalışanlarını tehdit edip hastaneye zarar verdiği gerekçesiyle A.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "tehdit" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

- Başhekimlik açıklama yapmıştı

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliğinden iki gün önce yapılan yazılı açıklamada, acil servise trafik kazasında yaralanan bir kişinin getirildiği, yapılan gerekli müdahalelere rağmen hasta yakınlarının taşkınlık çıkardığı, hastaneye zarar verdikleri ve görevlileri tehdit ettikleri belirtilmişti.

Açıklamada, "Olay sosyal medyada 'Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisi, hasta yakını yaklaşık 50 kişilik grup tarafından basıldı' şeklinde haberleştirilmiştir. Acil servise trafik kazası sebebiyle başvuran hastanın çok sayıda yakını hastaneye gelmiş, özetlendiği şekilde üzücü olaylar yaşanmıştır fakat bunun 'acil servisin basılması' şeklinde tanımlanması doğru değildir. Haberlerdeki 'acil servisin hizmet vermediği' yorumu da gerçek dışıdır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Adana sağlık çalışanı

Adana Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:23
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:06
Yatsı
21:40

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Perşembe

Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Akşam Eczanesi
Seyhan
Canbolat Eczanesi
Seyhan
Necef Eczanesi
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