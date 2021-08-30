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Adana'da hırsızlık amacıyla eve girmeye çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

30.08.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apartman sakinlerinin tepki gösterdiği zanlı, gözyaşı döktü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evin kapısını açmaya çalışan hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki bir apartmana giren kişinin durumundan şüphelenenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen polis, apartmanın 3. katındaki dairenin kapısını açmaya çalışan G.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin yanındaki çantada tornavida, pense, küçük balta, elektrik kablosu, şapka ve şırınga ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına altına alındığı sırada apartman sakinlerinin tepki gösterdiği G.K, gözyaşı döktü.

Şüpheli, işlemleri için Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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