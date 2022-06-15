Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otoyoldaki dinlenme tesislerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde park halinde bulunan tır ve otobüslerdeki yolcuların çantalarından cep telefonu çaldığı iddiasıyla dün gözaltına alınan B.Y, E.K, S.E. ve K.G'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla dün 4 şüpheliyi yakalayan polis, çalıntı olduğu belirlenen 10 cep telefonu ele geçirmişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz