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Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

18.09.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, para, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çaldıkları öne sürülen zanlıların Y.B, U.Y, M.R.H, F.K, M.K. ile E.T. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan U.Y'nin, Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki evden çaldığı 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kuyumcuda bozdurup 135 bin lirasını banka hesabına yatırdığı, kalanını da harcadığı iddia edildi.

Hesaptaki paranın, sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, U.Y'nin bir ikametten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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