Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında 71 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bin 836 polisle kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, durumundan şüphelenilen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Helikopter ve dron destekli uygulama kapsamında farklı suçlardan aranan 71 zanlı yakalandı.

Ekipler 25 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca,114 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Uygulama noktalarında durdurulan araçları trafik yönetmeliği kapsamında da inceleyen ekipler çalıntı olduğu değerlendirilen 5 araç ele geçirdi, 72 sürücüye 391 bin 943 lira ceza uyguladı, 4 aracı trafikten men etti.

Umuma açık 145 iş yerini de denetleyen ekipler, kavşaklarda dilencilik yaptığı tespit edilen 23 kişiye 14 bin 191 lira para cezası uyguladı.

