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Adana'da iki aracın gizli bölmelerinden gümrük kaçağı 205 cep telefonu çıktı

14.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki aracın gizli bölmelerinden gümrük kaçağı 205 cep telefonu çıktı

Adana'da iki aracın gizli bölmelerinde gümrük kaçağı 205 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla otomobil ve hafif ticari araçla kente kaçak cep telefonu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakalarını tespit ettikleri iki aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurarak aradı.

Otomobilin koltuğunun içinde, hafif ticari aracın da tabanındaki gizli bölmede gümrük kaçağı 205 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki sürücü, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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