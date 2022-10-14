YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da iki çeşit renkli pamuğun hasadı yapıldı

Adana'da iki çeşit renkli pamuğun hasadı yapıldı

14.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki çeşit renkli pamuğun hasadı yapıldı

Adana'da bu yıl 1800 dekar alanda ekilen "Gelincik" ve "Sarıgelin" adlı iki renkli pamuk çeşidinin hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen, valiliğin koordinatörlüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve BOSSA Tekstil AŞ iş birliği ile bu yıl 1800 dekar alanda ekilen renkli pamuklar için hasat etkinliği düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'ndeki etkinlikte, Enstitü Müdürlüğünce geliştirilen iki renkli pamuk çeşidinin 10-15 yıllık ıslah çalışmasının ürünü olduğunu bildirdi.

Bu ürünlerin çiftçiyle ve işletmelerle buluşması gerektiğini belirten Elban, "Kıymetinin nihai tüketici açısından ve çevre hassasiyeti bakımından bilinmesi lazım. Çok doğru işlenirse bu pamukların kıymetli ürün olduğu da anlaşılacaktır. Onun için bu ürünü eken çiftçinin mutlak surette fiyat konusunda ve tohum konusunda desteklenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

- Diğer konuşmacılar

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel de üretim sırasında tüm aşamaların kayıt altına aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Üretimi yaparken aynı zamanda çevreyi ve iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak üretimi gerçekleştirmek ve bunların yanı sıra üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, insan sağlığı ve hayvan refahına dokunan şekilde üretimi gerçekleştirmek amaçlanmakta. Bizim için önemli olan, ülkede iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının yanı sıra tekstil sektörüne ihtiyacı olan ham maddeyi sağlayan pamuğun sürdürülebilir kılınması."

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de renkli pamuğun ekiminin yaygınlaştırılması projesini daha ileriye götürmek istediklerini ifade ederek, "Ürettiğimiz renkli pamukta ortalama 200-250 kilogram dekara verim alınırken, hasadı gerçekleşen ürünlerde 400-450 kilograma kadar yükseltmiş durumdayız. Bu proje kapsamında 1800 dekar alanda 7 çiftçimiz bu sene üretim yaptı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası" almaya hak kazanan işletmelerin temsilcilerine sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren zanlı yakalandıGÜNCELLEME - Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren zanlı yakalandı
GÜNCELLEME - İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldüGÜNCELLEME - Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü
Anahtar Kelimeler:
Adana hasat

Adana Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:38
Öğle
12:30
İkindi
15:40
Akşam
18:12
Yatsı
19:26

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Cuma

Ayhan Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
Tamgüç Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Şencan Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.