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Adana'da iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

14.09.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Adana'da iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Adana'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının altınlarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.Ö'nün (46) telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce 11 tam, 1 yarım ve 3 çeyrek altınının dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla olayın iki zanlısının kimliğini tespit etti.

Şüpheliler S.A. (18). ve S.G. (38) merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde saklandıkları adreslerde yakalandı. Yapılan aramada adreslerde altınlar bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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