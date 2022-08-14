Adana'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Gültepe Mahallesi'nde asker kınasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan Hamza T. ile Vedat Ç. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

