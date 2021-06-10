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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

10.06.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Leyla Sevinç yönetimindeki 06 FC 7864 plakalı otomobil ile Bayram Ali Baz idaresindeki 01 D 5593 plakalı otomobil, Ağlıboğaz Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Baz ile aynı otomobildeki İsmail Çamlı, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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