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Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

10.10.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ali Celal Hatalmış yönetimindeki 01 ADH 314 plakalı otomobille karşı yönden gelen Reşit Boz idaresindeki 80 EE 438 plakalı otomobil, Akdam ile Gökgöz mahalleleri arasındaki Andırap mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Ayşe Boz, Hasan Umutlu ve Ahmet Keçeli ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Adana Kozan

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