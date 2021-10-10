Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ali Celal Hatalmış yönetimindeki 01 ADH 314 plakalı otomobille karşı yönden gelen Reşit Boz idaresindeki 80 EE 438 plakalı otomobil, Akdam ile Gökgöz mahalleleri arasındaki Andırap mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Ayşe Boz, Hasan Umutlu ve Ahmet Keçeli ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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