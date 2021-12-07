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Adana'da intihar eden kişi ve öldürdüğü karısının cenazeleri defnedildi

07.12.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da intihar eden kişi ve öldürdüğü karısının cenazeleri defnedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, intihar eden kişi ve tüfekle öldürdüğü karısının cenazesi toprağa verildi.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde dün eşi Fatma Hoşça'yı (55) tüfekle öldüren ve ardından intihar eden Osman Hoşça'nın cenazeleri (76), Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mahalle mezarlığına götürülen Hoşça çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından burada defnedildi.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde dün eşi Fatma Hoşça'yı tüfekle öldüren Osman Hoşça aynı silahla intihar etmişti.

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cinayet İntihar Adana Kozan

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