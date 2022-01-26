Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da tartıştığı iş arkadaşını, başına vurduğu çekiçle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tır dorsesi fabrikasında çalışan kaynakçı Mahmut Eser (38) ile E.K. (22) arasında tartışma çıktı.

E.K, kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü Eser'i, başına vurduğu çekiçle yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Eser, sağlık ekiplerince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eser'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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