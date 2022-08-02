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Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

02.08.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayalıbağ Mahallesi'nde kıraathane işleten Ergün Opcin'e, iş yerinde bulunduğu sırada bir kişi dışarıdan tabancayla ateş açıp kaçtı.

Ağır yaralanan Opcin, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Opcin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, iki kişi olduklarını ve motosikletle kaçtıklarını belirledikleri zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Adana saldırı tabanca

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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Perşembe

Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Aybüke Eczanesi
Seyhan
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Seyhan
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