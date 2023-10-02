Adana'da iş yerinin penceresinden düşen kişi yaralandı

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde yer alan ve giriş katı mağaza olan bir iş merkezinin birinci katındaki iş yerinin penceresinden bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, V.D'nin, iş yerinin penceresinden dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden aynı binanın giriş katı seviyesindeki beton bölümüne düştüğünü belirledi.

Çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edilen V.D. itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden vinç yardımıyla alındı.

Sedyeye konulan V.D. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

