YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

13.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

1/

Adana'da düzenlenen 8 kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Düzenlenen 8 operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 239 sikke ve obje, 4 ruhsatsız tabanca, metal arama dedektörü, 75 bin makaron, 2 bin 290 paket sigara, 2 bin 800 litre akaryakıt, 50 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 73 cep telefonu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıAdana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Adana

Adana Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazar

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
20:06
Yatsı
21:43

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazar

Didem Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Yaprak Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Şaşmaz Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Özler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok"

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.