Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Adana'da düzenlenen 8 kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Düzenlenen 8 operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 239 sikke ve obje, 4 ruhsatsız tabanca, metal arama dedektörü, 75 bin makaron, 2 bin 290 paket sigara, 2 bin 800 litre akaryakıt, 50 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 73 cep telefonu ele geçirildi.
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