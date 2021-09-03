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Adana'da kadının boynundan altın kolyesini alıp kaçan zanlı tutuklandı

03.09.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyesini kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde yürüyen Leyla G'ye (51) arkadan yaklaşan bisikletli bir kişi, kadının boynundaki altın kolyesini alıp kaçtı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği zanlı Mehmet Ali Ç'yi (19) aynı mahallede yakaladı.

Çalınan kolye de bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bisikletli zanlı, bir süre kadını takip ediyor. Şüpheli, arkasından gelen otomobilin uzaklaşmasının ardından kadının boynundaki kolyeyi alıp hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Mağdur kadın ise kaçan zanlının arkasından koşuyor.

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