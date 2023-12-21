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Adana'da kafede tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 sanığa dava

21.12.2023 12:04 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kafede tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan tutuklu 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde 9 Haziran'da R.C.B'nin kafede bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili 10 Haziran'da tutuklanan H.Ç. ve K.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar H.Ç. ve K.A. ile müşteki R.C.B'nin kafede tartışma yaşadıkları ancak olay yerindekilerin tarafları ayırdığı belirtildi.

Kafeden ayrılırken tarafların tekrar tartışmaya başladıkları ve olayın devamında H.Ç. ve K.A'nın kafe önünde darbettikleri R.C.B'yi bıçakla hayati tehlikeye sebep olacak şekilde yaralayıp bölgeden kaçtıkları iddianamede anlatıldı.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Adana kavga dava iddianame kafe

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