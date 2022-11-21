Adana'da kaldıkları evde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 500 lira ele geçirdi.

Bunun üzerine ikametteki M.L, D.L. ve E.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.L. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

