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Adana'da kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı

AA AA
13.06.2024 11:20
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Adana'da otoyolda kamyona çarpan tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen yabancı plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi mevkisinde O.Y. idaresindeki 33 AHJ 917 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

Kamyon şoförü O.Y'nin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü O.Y. ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza sonrası otoyolda yaklaşık 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Tır otoyol kamyon kaza

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