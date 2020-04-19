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Adana'da kamyonette 31 kilo 450 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 19.04.2020 10:29 | Son Güncelleme

Adana'da kamyonette 31 kilo 450 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı

Adana'da, şüphe üzerine durdurulup incelenen kamyonette 31 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin, aracın kabin ve kasa bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 6 pakette 31 kilo 450 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Mustafa K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- 33 kök Hint keneviri ve 70,6 gram esrar bulundu

Polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu öne sürülen merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahalesi'ndeki bir eve de operasyon düzenledi.

Aramada, evin balkonunda ekili halde 33 kök Hint keneviri ile 70,6 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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