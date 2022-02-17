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Adana'da Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı

17.02.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Karayollarına ait tel örgüleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) motosikletli 2 kişinin Karayollarına ait telleri kestiklerini gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, M.E.H. idaresindeki 01 MA 9944 plakalı sepetli motosikleti Kabasakal Mahallesi'nde durdurdu. Motosiklette 2 çuvalda tel örgü ele geçirildi.

M.E.H. ve beraberindeki R.E.H. gözaltına alındı.

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