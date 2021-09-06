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Adana'da kardeşini tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

06.09.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Haydaroğlu Mahallesi'nde bakkal işleten M.S.T. ile kardeşi A.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, kardeşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.S.T. sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Olay anı, işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekiplerine teslim olan A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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