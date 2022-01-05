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Adana'da karı kocanın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan iki sanık hakim karşısında

05.01.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da karı kocanın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan iki sanık hakim karşısında

ADANA - Adana'da, karı kocanın evlerinde başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu iki sanığın yargılanmasına başlandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Oğuzhan Ü. ve yeğeni Alperen Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yaşamını yitiren Elif (64) ve Mehmet Fevzi Atay (69) çiftinin çocukları ile tarafların avukatları, hazır bulundu.

Oğuzhan Ü, savunmasında cinayeti kendisinin işlediğini belirterek, "Mehmet Fevzi Atay'ın annem hakkında konuştuğu sözleri kaldıramadım. Gerçekleri öğrenmek için evlerine gittim. Kapıyı açan Mehmet Fevzi, halam için de sözler söyleyince aracımdan aldığım tüfekle ateş ettim. Gözüm dönmüştü, karısını da vurdum. Sonrasında 'olan oldu' diyerek Elif Atay'ın kolundaki bilezikleri de aldım. Öldürme gibi bir amacım yoktu." dedi.

Alperen Ü. ise sanık amcasının, Elif Atay'ın bileziklerini almayı planladığını iddia ederek, "Amcam olay günü silahını alıp eve girdi. Silah sesi duydum. Amcam geldiğinde 'Altınları vermediler, vurdum' dedi. Ben de ağladım." ifadesini kullandı.

Çiftin çocukları da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

- Olay

Karaisalı ilçesinde, 22 Mart 2021'de Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinden haber alamayan yakınları ekiplerden yardım istemiş, eve giren jandarma ve sağlık ekiplerince başlarından vurulmuş halde bulunan karı kocanın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Cinayetle ilgili tutuklanan iki sanık hakkında, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi olduğu öğrenilen zanlılardan birinin, eve 6 altın bileziği çalmak için girdiği iddia edilmişti.

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