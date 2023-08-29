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Adana'da karısını öldüren 76 yaşındaki zanlı tutuklandı

29.08.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tartıştığı 74 yaşındaki karısını tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Adana'da karısını öldüren 76 yaşındaki zanlı tutuklandı

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde dün tartıştığı 55 yıllık eşi Naile S'yi tabancayla öldüren 76 yaşındaki Abdullah S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Abdullah S'nin, ifadesinde eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Abdullah S, evlerinde tartıştığı eşi Naile S'yi tabancayla vurduktan sonra adliyeye giderek buradaki polis noktasında ekiplere teslim olmuştu.

Çiftin yaşadığı ikamete sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Naile S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.


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