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Adana'da karısını öldüren zanlı tutuklandı

24.03.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da karısını öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da 3 gün önce sokakta pompalı tüfekle karısını öldüren, dün de kızını öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Fadime K'yi (44) öldürdükten sonra dün de Mustafalar Mahallesi'nde ikamet eden kızı E.Ö'yü öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan Rahmi K'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karısını öldürdükten sonra 2 gün boyunca Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda gizlenip geceyi geçirdiği, ardından kızı E.Ö'nün evine gittiği belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Rahmi K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Rahmi K, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki eşi Fadime K'yi evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçmıştı.

Fadime K'nin, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve 2 çocuğuyla ayrı eve taşındığı öğrenilmişti.

Mustafalar Mahallesi'nde yaşayan kızı E.Ö'yü de öldürmek istediği öne sürülen Rahmi K, bölgede önlem alan jandarma ekiplerince elinde silahla kızının evine gittiği sırada yakalanmıştı.

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