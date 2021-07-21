Adana'da karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kamyonun karşı şeride geçip otomobile çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Süleyman Yılmaz yönetimindeki 01 AVH 28 plakalı kamyon, Pozantı-Çamardı kara yolunda karşı şeride geçerek 01 KE 469 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyondaki iki kişi ve otomobil sürücüsü, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz