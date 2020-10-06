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Adana'da kavga edenleri ayırmak isterken bıçaklanan işçi hayatını kaybetti

ADANA HABERLERİ  | 06.10.2020 23:29 | Son Güncelleme

Adana'da kavga edenleri ayırmak isterken bıçaklanan işçi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir fabrikada kavga eden çalışanları ayırmak isterken bıçakla yaralanan işçi yaşamını yitirdi.

Sarımazı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın paketleme bölümünde görevli M.E.E. ile B.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Tarafları ayırmaya çalıştığı sırada M.E.E'nin elinde bulunan bıçakla karnından yaralanan İbrahim Aksel (48), kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan M.E.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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