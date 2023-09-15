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Adana'da kavga sırasında oğlunun elindeki silahı almak isterken vurulan kişi öldü

15.09.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Pozantı ilçesinde kendisiyle kavga eden kişiye ateş açan oğlunun elindeki silahı almak isterken vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçatekir Mahallesi'nde bir restoranda, esnaf Bülent K. ve Süleyman A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent K'nin oğlu A.K. (17) babasıyla kavga eden Süleyman A'ya ateş etmeye başladı.

Arbede sırasında olayın büyümemesi için oğlunun elinden silahı almak isteyen Bülent K, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bülent K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bacağından yaralanan Süleyman A. ise hastaneye kaldırıldı.

A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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Adana Pozantı silah akçatekir ölü

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