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Adana'da kavgada bıçaklanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

17.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kavgada bıçaklanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 6 gün önce çıkan kavgada bıçaklanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ova Mahallesi'nde 11 Eylül'deki kavga sırasında bıçaklanan Muhammed Ali Aslan (17), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aslan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde ikamet eden Muhammed Ali Aslan 11 Eylül'de iddiaya göre sosyal medyada tartıştığı arkadaşı C.E. (17) ve ağabeyi N.E. (19) ile parkta buluşmuştu. Çıkan kavgada bıçaklanan Aslan, hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşlerden C.E. tutuklanmış, N.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Adana Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cumartesi

Taşkın Eczanesi
Seyhan
Çolakoğlu Eczanesi
Seyhan
Arı Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
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